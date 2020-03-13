13.03.2020

2020-03-13 08:35:03

Авария со смертельным исходом произошла ночью на Судогодском шоссе

В Загородном парке, в районе АЗС Сити Ойл произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщают очевидцы, мужчина был сбит на темном участке трассы проезжавшим автомобилем ГАЗель - видео произошедшего появилось в городском паблике автомобилистов накануне ночью. Мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции уточняют причины ДТП.

Фото видео Подслушано Автомобилистов | Владимир