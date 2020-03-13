Банк России продает валюту в объеме примерно по 3,5 миллиарда руб. в день.

Банк России продает валюту в объеме примерно по 3,5 миллиарда руб. в день.Банк России 11 марта продал валюту на 3,58 миллиарда руб., а 10 марта – в первый день обвала курса — продал на внутреннем рынке валюту на 3,61 миллиарда руб. согласно данным регулятора.Сегодня рубль укрепляется на торгах Московской биржи: доллар и евро теряют по 2 руб. К 12:30 мск курс доллара снизился до 72,9 руб., а евро – до 81,6 руб. согласно данным торгов.Банк России продает валюту из собственных резервов до начала продаж валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ).10 марта 2020 года ЦБ и Минфин приняли меры по стабилизации ситуации на российском финансовом рынке: прекращены закупки валюты на 30 дней, и началась ее продажа.Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 руб. за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.