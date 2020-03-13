Банки 13 марта на аукционе тонкой настройки привлекли только 16% ликвидности из предложенного Центробанком лимита.

Банки 13 марта на аукционе "тонкой настройки" привлекли только 16% ликвидности из предложенного Центробанком лимита.Банки взяли на 3 дня 79,958 миллиарда руб. при лимите в 500 миллиардов руб., сообщил Банк России.Это второй аукцион. 10 марта, в первый день обвала курса рубля, Банк России предложил на аукционе "тонкой настройки" такой же лимит – не более 500 миллиардов руб. Тогда банки выбрали весь лимит, а спрос превысил предложение на 18,5% и составил 592,356 миллиарда руб.Эксперты положительно оценивают итоги аукциона. "Оцениваю пока как приемлемый", — заявил начальник аналитического отдела "РИКОМ-ТРАСТ", к. э. н., доцент Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев."Но заседание 20 марта станет крайне важным для рынков, поскольку после действий ЦБ по ставке станет ясно, какое количество средств на аукционе РЕПО смогут приобретать банки у регулятора", — отметил он."Поскольку целью таких аукционов является предотвращение чрезмерных колебаний ставок денежного рынка внутри процентного коридора, то возникает вопрос, хватит ли текущего предложения на рынке для удержания ставок внутри коридора", — пояснил экономист."Думаю, что 20 марта мы должны узнать и параметры этого или нового процентного коридора ставок. Агрессивное повышение ставки будет означать снижение спроса на деньги в рамках аукциона, а плавное (на 0,25%) — знак валютному курсу несколько охладить свой пыл и не лишать возможность доступа к ликвидности для банков", — отметил Абелев.В России сохранятся избыток ликвидности. Банк России считает и сегодня объем ликвидности в российском банковском секторе достаточным для стабильной работы финансовой системы страны.Банк России сохранил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" на повышенном уровне в $5 миллиардов.Регулятор учитывает резкое ослабление курса рубля, колебания обменных курсов и цен активов на российском и международных финансовых рынках.Банк России также учитывает действия центральных банков других стран, которые предоставляют экономики дополнительные объемы ликвидности.Регулятор продолжает отслеживать ситуацию и готов быстро проводить операции по предоставлению и изъятию ликвидности.