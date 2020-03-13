Злоумышленники заранее заказали грузовой автомобиль, подъехали к строительной площадке и, воспользовавшись удобным моментом, погрузили металлические трубы...

«Благодаря бдительности жителя Западного округа сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы по горячим следам задержали мужчин, подозреваемых в краже со строительной площадки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В вечернее время в полицию поступило сообщение от 69-летнего жителя района. Он рассказал, что его внимание привлекли двое подозрительных мужчин, которые на Малой Филевской улице с огороженной площадки грузят строительные материалы в автомобиль.Незамедлительно по указанному адресу прибыли сотрудники полиции.Мужчина назвал стражам порядка приметы злоумышленников и указал, в каком направлении они скрылись. Благодаря бдительности и находчивости гражданина сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте 20 и 26 лет.Установлено, что злоумышленники заранее заказали грузовой автомобиль, подъехали к строительной площадке и, воспользовавшись удобным моментом, погрузили металлические трубы с целью дальнейшей реализации.Следственным отделением ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Руководство Управления благодарит гражданина за инициативные и решительные действия, благодаря которым злоумышленники были задержаны.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93