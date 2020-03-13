500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг. Это максимальные однодневные потери за всю восьмилетнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Потери с начала года составили $950 миллиардов.

500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг. Это максимальные однодневные потери за всю восьмилетнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Потери с начала года составили $950 миллиардов, пишет Bloomberg.Опасения по поводу пандемии коронавируса и падение цен на нефть вызвали панику на рынках. Фондовый рынок США в четверг продемонстрировал максимальное снижение с 1987 года. Основные индексы упали более чем на 9%.Обвал рынка затронул миллиардеров со всего мира и из всех отраслей.Глава французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно потерял $9,5 миллиарда. Чистая стоимость активов основателя Amazon Джеффа Безоса сократилась на $8,1 миллиарда. Состояние 53 миллиардеров упало до самого низкого уровня с момента их включения в индекс.Между тем, два десятка богатейших россиян потеряли в этом году $65 миллиардов, отчасти из-за ценовой войны на рынке нефти.По данным источников Reuters, Саудовская Аравия активизировала усилия по вытеснению российской марки нефти Urals с основных рынков после разрыва сделки ОПЕК+.