Центральный банк Норвегии неожиданно снизил ключевую процентную ставку с 1,5% до 1%, чтобы ограничить экономические последствия пандемии коронавируса.

Центральный банк Норвегии неожиданно снизил ключевую процентную ставку с 1,5% до 1%, чтобы ограничить экономические последствия пандемии коронавируса.Norges Bank заявил, что он следит за развитием событий и готов к дальнейшему снижению ставок в случае необходимости.Регулятор также сообщил, что предложит банкам финансирование, чтобы помочь противостоять волатильности на финансовых рынках, наблюдавшейся в последние недели.Norges Bank ожидает, что экономическая активность в Норвегии значительно снизится из-за вспышки COVID-19."Существует значительная неопределенность в отношении продолжительности и последствий вспышки коронавируса, а также риск выраженного экономического спада, — говорится в сообщении центробанка. — Комитет [по денежно-кредитной политике и финансовой стабильности] внимательно следит за развитием событий и готов к дальнейшему снижению ставок"."Norges Bank рекомендовал Министерству финансов немедленно уменьшить контрциклический буфер капитала для банков с 2,5% до 1%. Сегодня министерство финансов решило последовать совету Norges Bank", — отметил регулятор.В среду Банк Англии экстренно снизил базовую ставку после аналогичного шага со стороны ФРС США на прошлой неделе. Европейский центральный банк в четверг не стал снижать ключевые процентные ставки, но объявил о пакете стимулирующих мер для борьбы с воздействием коронавируса.