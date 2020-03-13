Центральный банк Швеции предоставит шведским компаниям до 500 миллиардов шведских крон ($51 миллиард) через банки, чтобы обеспечить им доступ к кредитам во время эпидемии коронавируса, передает Reuters.

Центральный банк Швеции предоставит шведским компаниям до 500 миллиардов шведских крон ($51 миллиард) через банки, чтобы обеспечить им доступ к кредитам во время эпидемии коронавируса, передает Reuters.В "Риксбанке" (ЦБ Швеции) заявили, что вирус окажет явное негативное влияние на экономическую активность и что крайне важно поддерживать эффективное кредитование компаний."Меры, принимаемые в этой ситуации, должны рассматриваться как форма страхования, которая позволяет шведским компаниям, особенно малым и средним предприятиям, чувствовать себя уверенными в том, что кредитование не подведет", — сообщил в своем заявлении губернатор Стефан Ингвес."Риксбанк" заявил, что готов принять дальнейшие меры и обеспечить необходимую ликвидность.