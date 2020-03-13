Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил Елену Чернякову. До нее на этом посту работала Наталья Стадченко. Мишустин назначил Стадченко замглавы Федерального медико-биологического агентства.

Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил Елену Чернякову. До нее на этом посту работала Наталья Стадченко. Мишустин назначил Стадченко замглавы Федерального медико-биологического агентства.До назначения в ФОМС Елена Чернякова работала в Минфине, напоминает "Интерфакс". Чиновница возглавляла департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса.Постановления о кадровых перестановках опубликованы на сайте Белого дома.