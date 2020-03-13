Анализы депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Катасонова на коронавирус показали отрицательные результаты.

Анализы депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Катасонова на коронавирус показали отрицательные результаты.Об этом 56-летний парламентарий проинформировал общественность на своей странице в Facebook.По его словам, когда он прилетел из Франции в московский аэропорт Шереметьево, то прошел через терминал D, где ему не вручалось никаких уведомлений, поскольку рейсы из государств с неблагоприятной ситуацией осуществлялись через терминалы F и Е.Катасонов попросил прощения у коллег за то, что создал им проблемы.Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский проинформировал на заседании нижней палаты о том, что Катасонов после возвращения из Франции не проходил карантин и продолжал ходить в Госдуму. Жириновский назвал такое поведение недопустимым и предложил лишить Катасонова депутатского мандата."Чтобы вся страна знала, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким вот гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране", — возмутился глава фракции.В итоге, Катасонову на две недели аннулировали пропуск в Госдумы, а пленарный зал заседаний и ряд кабинетов депутатов были продезинфицированы.