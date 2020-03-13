Депутаты фракции ЛДПР прошли сегодня санитарную обработку. На такие меры пришлось пойти из-за их коллеги - Сергея Катасонова, который нарушил карантин после поездки во Францию и явился на заседание.

Депутаты фракции ЛДПР прошли сегодня санитарную обработку. На такие меры пришлось пойти из-за их коллеги — Сергея Катасонова, который нарушил карантин после поездки во Францию и явился на заседание, передает телеканал "Россия 24".После того, как это выяснилось, спикер Вячеслав Володин предложил поместить на карантин не только самого Катасонова, но и его помощников и депутатов, которые с ним контактировали. Сам депутат теперь уверяет, что прошел обследование, и врачи не нашли у него признаков заражения коронавирусом. Лидер ЛДПР, Владимир Жириновский, даже требовал лишить подчиненного полномочий — но руководство парламента не нашло для этого оснований.Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин во время посещения Госдумы не был в контакте с отправленным на карантин после визита во Францию депутатом Сергеем Катасоновым.11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае, пандемией. В мире инфицированы более 120 тысяч человек более чем в 100 странах, более 4 тысяч человек стали жертвами коронавируса.