Число подтвержденных случаев коронавируса в России за последние сутки увеличилось с 34 до 45 человек. По данным оперативного штаба, пятеро заболевших - в Москве, трое - в Петербурге и по одному - в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае. Все инфицированные посещали Италию, Францию или Австрию.

Число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в России за последние сутки увеличилось с 34 до 45 человек. По данным оперативного штаба, пятеро заболевших — в Москве, трое — в Петербурге и по одному — в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае. Все инфицированные посещали Италию, Францию или Австрию. Из-за угрозы распространения инфекции принято решение перенести Неделю российского бизнеса и съезд Союза промышленников и предпринимателей, которые должны были пройти в Москве. А в Ленинградской области с этого дня запрещены массовые мероприятия численностью более 300 человек.Звуки перфоратора в думских коридорах — мера вынужденная. У дверей в парламенте устанавливают дезинфицирующие дозаторы, чтобы перед тем, как потянуться к ручке, очистить руки от вирусов и бактерий.В кулуарах — новая примета карантина: опечатанные кабинеты депутатов ЛДПР. После того, как их коллега, вернувшись из Франции, не стал пережидать двухнедельную самоизоляцию, самоизолироваться пришлось всем, кто с ним контактировал.На дверях лидера фракции — особое предупреждение. Общение с журналистами Владимир Жириновский переводит в онлайн.- У нас 40 человек, мы на карантин отправили около 12. Но я запретил еще раз: никаких поездок за границу, по стране, никаких мероприятий, круглых столов, парламентских слушаний. А депутат — мы его накажем!Минздрав на своем портале запустил специальный раздел по коронавирусу. В нем и последние данные о заболевших, и ответы на самые распространенные вопросы — как уберечься и куда обращаться при недомогании.В столичных кол-центрах, где не только дают советы, но и собирают всю информацию о прибывших из потенциально опасных стран, уже зафиксировали 13 тысяч вернувшихся и дистанционно выписали 5 тысяч больничных."Максимальное количество людей с ОРВИ мы должны обслуживать на дому. Для этого мы проводим большую работу по усилению нашей выездной службы поликлиник. Она дополнительно укомплектовывается специалистами из отделений профилактики — это около 300 человек, а также врачами-ординаторами, которых у нас сейчас 750 человек", — рассказала заместитель мэра в Правительстве города Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В Роспотребнадзоре выпустили собственные рекомендации и назвали один из главных источников угрозы — он всегда под рукой и чаще других предметов прикасается к вашему лицу в течение дня. Это мобильный телефон — его рекомендуют дезинфицировать спиртовыми салфетками или спреем для рук и не давать им пользоваться другим людям.На тотальной дезинфекции и столичный каршеринг — внутри машин проводится дополнительная антисептическая обработка.