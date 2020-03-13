Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о способах защититься от вирусов без лекарственных препаратов. По словам медика, для этого следует придерживаться ..

Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о способах защититься от вирусов без лекарственных препаратов. По словам медика, для этого следует придерживаться здорового образа жизни и укреплять иммунитет, сообщаетМясников обратил внимание, что эти вещи взаимосвязаны: вредные привычки и малоподвижный образ жизни значительно ослабляют иммунитет человека. Его подрывают и хронические заболевания. Не менее важно повысить качество сна и правильно питаться, а также делать прививки: доктор уверен, что обычные лекарства не способны заменить вакцины.