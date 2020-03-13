Селфи в морге поставили крест на карьере начальника уголовного розыска отдела МВД по району Щукино майора Вячеслава Горнеева и его подчиненной старшего лейтенанта Татьяны Пурлышевой. Их уволили из полиции после публикации снимков на фоне тел погибших людей.

Селфи в морге поставили крест на карьере начальника уголовного розыска отдела МВД по району Щукино майора Вячеслава Горнеева и его подчиненной старшего лейтенанта Татьяны Пулрышевой. Их уволили из полиции после публикации снимков на фоне тел погибших людей, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке.Некрофотосессия, по предварительной информации, прошла в морге столичной больницы №67. На снимки наткнулись сотрудники управления собственной безопасности, после служебной проверки Горнеева и Пулрышеву уволили "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".За упущения в кадровой работе покарали начальника УВД по СЗАО генерал-майора Анатолия Фещука — он предупрежден о неполном служебном соответствии. А его заместителя полковника Алексея Кориненко, начальника отдела угрозыска того же УВД майора Сергея Гладышева и начальника отдела МВД по району Щукино полковника Ивана Понятойкина ждет увольнение из органов как не соответствующих занимаемым должностям.