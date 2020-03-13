Европейский союз создаст инвестиционную инициативу в размере 37 миллиардов евро в рамках пакета мер по защите экономики блока от воздействия вспышки коронавируса, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.
Европейский союз создаст инвестиционную инициативу в размере 37 миллиардов евро в рамках пакета мер по защите экономики блока от воздействия вспышки коронавируса, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции, передает Reuters.
Другие шаги, которые предпримет исполнительная власть Евросоюза, включают предоставление государствам-членам гибкости в отношении правил дефицита бюджета и государственной помощи, сказала на пресс-конференции фон дер Ляйен.
По словам фон дер Ляйен, ЕС также предоставит кредиты 100 тысячам компаний для поддержки корпоративного сектора.
"Я убеждена, что Европейский союз может противостоять этому шоку (от вспышки коронавируса), — сказала она. — Но каждое государство-член должно выполнить свои обязательства в полной мере, а Европейский союз в целом должен быть решителен, скоординирован и объединен".