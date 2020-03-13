Сотни поваленных деревьев, светофоров и рекламных щитов: Москва под ударом стихии. Штормовой ветер, бушующий в столичном регионе уже сутки, стал причиной гибели одного человека, еще семеро получили травмы.

Сотни поваленных деревьев, светофоров и рекламных щитов: Москва под ударом стихии. Штормовой ветер, бушующий в столичном регионе уже сутки, стал причиной гибели одного человека, еще семеро получили травмы. МЧС организовало оперативный штаб.Еще утром многие не понимали масштаба стихии, а потом началось по всему городу – один за другим падали светофоры, фонарные столбы, дорожные знаки, ураган срывал с домов кровлю и облицовку.Скорость ветра – 25 метров в секунду. Деревья выворачивало с корнем и ломало пополам. Об опасности москвичей предупредили заранее, экстренными сообщениями прерывали эфиры телеканалов.МЧС предупреждало не зря: повалено больше 200 деревьев. Всего в Москве и области повреждения получили 80 машин. Людей просили не покидать капитальные строения и не оставлять детей без присмотра.Настоящая драма разыгралась в Сокольниках: дерево, не выдержав бури, переломилось и рухнуло на проезжающий автомобиль. Водитель погиб мгновенно, неуправляемый внедорожник протаранил еще две машины.Тополь, который рухнул и убил человека, был явно больным. Внутри него пустоты, а ствол фактически полностью сгнил, и очевидно, что специалисты уже обращали на него внимание – на нем есть следы от спиленной ветки. Теперь эксперты будут выяснять, нужно ли было полностью удалить это дерево.От падения рекламных щитов и металлических заборов получили травмы семь человек, в том числе ребенок. Среди пострадавших – чемпионка России по ножевому бою Вероника Муха. На нее упала магазинная вывеска, девушка чудом выжила."Она сейчас находится в реанимации, и ей делают операцию", – рассказал руководитель школы ножевого боя, где занималась спортсменка, Сергей Перелыгин.На улицах весь день работают сотни специалистов городских служб – спасатели, полицейские, электрики, сотрудники ЦОДД. В столичном МЧС действует оперативный штаб."Мы начали оповещать с ночи и со вчерашнего вечера предупредили работников парков, патрульно-постовые службы, постоянно шло информирование граждан, – сказал мэр Москвы Сергей Собянин. – Тем не менее, как вы видите, жертв не удалось избежать в силу того, что город огромен, движение людей не прекращается, движение машин не прекращается".В Москве все еще сохраняется "оранжевый" уровень погодной опасности. Горожан просят по возможности не выходить на улицу. Сильный ветер с резким похолоданием ожидается и 14 марта.