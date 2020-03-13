Эксперты подсчитали потери ведущих клубов испанского футбольного чемпионата: возможная полная остановка сезона из-за коронавируса обойдется клубам двух высших дивизионов в 678,4 млн евро, из них 550 лимонов не будут выплачены по контракту с телевидением.

Эксперты подсчитали потери ведущих клубов испанского футбольного чемпионата: возможная полная остановка сезона из-за коронавируса обойдется клубам двух высших дивизионов в 678,4 млн евро, из них 550 "лимонов" не будут выплачены по контракту с телевидением.Как уже сообщали 33Live.RuRu, накануне Ла Лига приняла решение приостановить чемпионат страны как минимум на два тура из-за пандемии вируса COVID-19. Но, как сообщает издание Mundo Deportivo, ряд руководителей Федерации футбола Испании (RFEF) считают, что в создавшейся ситуации сезон в Ла Лиге вряд ли будет доигран.Клубы двух дивизионов – Ла Лиги и Сегунды, — потеряют 549 млн евро на телевизионных правах. Сумму в 88 млн евро составят потери на возврате денег за сезонные абонементы и еще 41,4 млн евро будет недополучено на продажах билетов.Впрочем, есть среди специалистов и чиновников оптимисты, которые уверены: коронавирус все же будет побежден и тогда сезон возобновят. Однако и в этом случае значительная часть матчей будет проходить без зрителей, так что клубы высшего дивизиона недосчитаются 117 млн евро, команды Сегунды – 12,5 млн евро.