Отложенные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут спровоцировать значительный пересмотр континентального футбольного календаря. УЕФА даже готова завершить евротурниры в новом усеченном формате. Для этого федерация готовит совещание с участием профсоюза игроков.

Отложенные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут спровоцировать значительный пересмотр континентального футбольного календаря. УЕФА даже готова завершить евротурниры в новом усеченном формате. Для этого федерация готовит совещание с участием профсоюза игроков.Союз европейских футбольных ассоциаций на будущей неделе (предположительно, 17 марта) обсудит с представителями профсоюза и национальными федерациям ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией коронавируса. Французская L'Equipe сообщает, что УЕФА готовит вариант с паузой в еврокубках и новым форматом их завершения после возобновления.Инсайдеры сообщают, что решающие раунды обоих евротурниров могут быть сыграны в формате одного матча вместо традиционного двухматчевого противостояния (дома и в гостях). Встречи будут проводиться либо на нейтральном поле, либо на стадионе одной из команд по результатам жеребьевки.Команды-полуфиналисты вместо стандартной системы обменных матчей могут провести мини-турнир в одном городе. Ранее были перенесены два ответных матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и два прошли без зрителей. Ряд матчей Лиги Европы также были проведены при пустых трибунах, две встречи отменено.