Газпром рекомендует сотрудникам компании воздержаться от частных поездок за рубеж и ограничивает поездки работников в служебные командировки за рубеж и по России.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер подписал 13 март приказ "О мерах предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях группы "Газпром".Приказ рекомендует сотрудникам компании воздержаться от частных поездок за рубеж и предписывает ограничить поездки работников в служебные командировки за рубеж и по России, сообщает "Интерфакс".Совещания, в которых принимают участие более десяти человек, начнут проводить в "Газпроме" удаленно с использованием видеосвязи.Сотрудники "Газпрома", которые вернулись из-за рубежа, обязаны сообщить руководителю о месте и датах пребывания за пределами России. Такие сотрудники обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию.Однако перечень стран, пребывание в которых грозит карантином, в приказе не уточнен. Таким образом, сотрудник должен сообщить руководителю о своем возвращении из любой зарубежной поездки.Миллер поручил принять планы мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в "Газпроме", обеспечить термометрический контроль всех сотрудников перед началом работы.К 23 марта в "Газпроме" создадут информационный ресурс для противодействия болезни, сотрудникам разъяснят, как вести себя в условиях пандемии. Миллер начнет получать ежедневный доклад о мероприятиях по предупреждению распространения коронавируса.К началу года в "Газпроме" работали 466 тысяч человек.