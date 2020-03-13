Следующей страной, остановивший свой футбольный чемпионат, стала Германии. Из-за пандемии коронавируса остановлены соревнования во всех лигах.

Следующей страной, остановивший свой футбольный чемпионат, стала Германии. Из-за пандемии коронавируса остановлены соревнования во всех лигах.Пресс-служба бундеслиги объявила о приостановке первенства Германии. Пауза продлится до 2 апреля. Если обстановка в стране не изменится к лучшему, то вынужденный перерыв в немецком футболе будет увеличен.Германия пополнила число стран, приостановивших свои национальные футбольные чемпионата. Ранее были прерваны первенства Италии, Испании, Франции и Голландии.