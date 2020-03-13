Министр экономики Германии Питер Альтмайер заявил, что хочет поддержать фармацевтические компании, которые зависят от ключевых компонентов лекарств, поскольку они импортируются из Азии, для восстановления своих производственных площадок в Европе, передает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ.

Министр экономики Германии Питер Альтмайер заявил, что хочет поддержать фармацевтические компании, которые зависят от ключевых компонентов лекарств, поскольку они импортируются из Азии, для восстановления своих производственных площадок в Европе, передает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ.Он также сказал, что национализация может быть одним из вариантов поддержки стратегически важных компаний, испытывающих трудности в связи с эпидемией коронавируса, которая приводит к обвалу спроса и разрыву глобальных цепочек поставок."Минимизация односторонних зависимостей с целью вернуть национальный суверенитет в чувствительных областях — это правильная идея, — сказал он. — Я вполне могу представить общий европейский проект по производству лекарств".Он добавил, что он не ожидает увидеть большого количества национализаций в результате эпидемии в мире.