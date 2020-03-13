В Забайкальский край прибыл министр развития Дальнего Востока и Арктики. В рамках поездки Александру Козлову предстоит изучить возможности реконструкции аэропортового комплекса Чары. Работы должны начаться уже в 2020 году.

В Забайкальский край прибыл министр развития Дальнего Востока и Арктики. В рамках поездки Александру Козлову предстоит изучить возможности реконструкции аэропортового комплекса Чары. Работы должны начаться уже в 2020 году, передает ГТРК "Чита"."Для каждого населенного пункта на Дальнем Востоке в транспортной доступности и заключается жизнь. Это возможность беспрепятственно передвигаться, не ограничиваясь одним рейсом в неделю, как сейчас. Конечно, для нашего ведомства подобные проекты всегда являются приоритетными ", — отметил он.Напомним, аэропорт в селе Чара имеет класс "Г". Он приспособлен для эксплуатации вертолетов Ми-8 и классом ниже, различных моделей самолетов Ан, а также Л-410 и Як-40. Само здание было построено в 1983 году. Оно представляет собой двухэтажное деревянное строение. На данный момент регулярные рейсы осуществляются только с Иркутском, Якутском и Читой.В рамках программы обновления объекта планируется реконструкция взлетной полосы, оснащение ее новым светосигнальным оборудованием, строительство служебно-пассажирского здания на 50 человек с медкабинетом и здания аварийно-спасательной станции с учебным полигоном.Напомним, накануне проект реконструкции аэродрома получил положительное заключение Главгосэкспертизы, так как рядом с поселком Чара сейчас ведется разработка Удоканского медного месторождения. Сегодня проект был презентован главе Минвостокразвития Александру Козлову, который прибыл в регион в рамках рабочего визита.