Европейский центральный банк сохраняет за собой возможность снижения процентных ставок в случае ужесточения финансовых условий или возникновения угрозы среднесрочному целевому показателю инфляции, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

Европейский центральный банк сохраняет за собой возможность снижения процентных ставок в случае ужесточения финансовых условий или возникновения угрозы среднесрочному целевому показателю инфляции, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.В четверг регулятор оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях, однако представил пакет стимулов для борьбы с экономическими последствиями коронавируса.По словам Лейна, снижение процентной ставки не было бы столь эффективным в нынешней ситуации."Изменение краткосрочной ставки, как правило, дает наиболее мощный эффект, если ожидается, что оно будет постоянным, учитывая важность канала ожиданий в определении влияния краткосрочной ставки на общую кривую доходности", — пояснил Лейн.Лейн также отметил, что ЕЦБ будет "следить за тем, чтобы повышенные спреды, которые мы видим в ответ на ускорение распространения коронавируса, не подрывали передачу" денежно-кредитной политики во всех странах еврозоны.Глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявила, что пандемия коронавируса вызвала сильный шок для мировой экономики, и призвала к масштабным и скоординированным действиям для борьбы с воздействием COVID-19.