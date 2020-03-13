Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.

Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.Курс рубля по-прежнему будет во многом зависеть от цены нефти. По оценке Goldman Sachs, текущие цены на нефть в ближайшие полгода могут находиться на низком уровне, но потом вернутся к прежним уровням $50 и даже выше — до $60 за баррель.Так, уже через год курс российской валюты вырастет до 68 руб. за доллар, а через 2,5 года – до 61 руб.Сегодня на торгах Московской биржи к 10:30 мск курс доллара снизился на 2,6% до 72,9 руб., евро – на 2,5% до 81,4 руб.Днем ранее, 12 марта, курс доллара в России превысил отметку 75 руб. за доллар, а цены на нефть рухнули до $33 за баррель. Сегодня цены на нефть растут на 3-4% и превысили $34 за баррель европейского сорта Brent.До начала марта 2020 года — до момента, когда Саудовская Аравия объявила ценовую войну на рынке нефти, — нефть стоила около $50 за баррель, а курс доллара держался около 61-64 руб./$.По оценке экономистов "Альфа-Банка", с которой ознакомились "33Live.RuRU", снижение цены нефти на каждые $10 с барреля снижает курс рубля на 5 руб./$. Если цены на нефть сохранятся на уровне примерно $35 за баррель в ближайшем будущем, то курс доллара закрепится у отметки 75 руб., прогнозируют экономисты "Альфа-Банка".Цена вырастет до $40 за баррель Brent в IV квартале 2020 года, затем до $45, $50, $55 за баррель и выше в IV квартале следующего года. "Это нормальная ситуация на рынке, которую мы видели в начале этого года", — отмечается в прогнозе Goldman Sachs, с которым ознакомились "33Live.RuRU".Экономисты Goldman Sachs учитывают базовый сценарий: избыток предложения нефти сохранится в летние месяцы. Они полагают, что пока Саудовская Аравия использует психологическое давление, предлагая скидки и объявляя о планах увеличить добычу. Так, саудиты, "угрожая России, пытаются получить быстрое урегулирование", принуждая принять предложение о сокращении добычи на 1,5 миллиона баррелей. К осени спрос на нефть восстановится и рынок сбалансируется, даже с учетом объявленных планов Саудовской Аравии об увеличении добычи на 1 миллион баррелей в сутки.