Несмотря на то, что старт сезона в чемпионате мира по автогонкам отложен практически на неопределенный срок, боссы Формулы-1 не собираются сильно сокращать программу гонок. Как сообщает комментатор Sky Sports Мартин Брандл, в Ф-1 не будет летнего перерыва.

Несмотря на то, что старт сезона в чемпионате мира по автогонкам отложен практически на неопределенный срок, боссы "Формулы-1" не собираются сильно сокращать программу гонок. Как сообщает комментатор Sky Sports Мартин Брандл, в "Ф-1" не будет летнего перерыва.Как уже сообщали 33Live.RuRu, на сегодняшний день формулический сезон отложен на неопределенный срок после отмены Гран-при Австралии и Китая из-за пандемии коронавируса. Гран-при Бахрейна, который должен был пройти через неделю и без зрителей, также скорее всего не состоится.Однако, инсайдер, который сам в свое время был действующим пилотом "Формулы-1", сообщает, что планы организаторов на сезон не сильно изменились: "Формула-1" по-прежнему хочет провести 17-18 Гран-при в нынешнем сезоне. И да, традиционный августовский перерыв в гонках будет отменен".Sorry we couldn’t put the race on for you, the fans here in Melbourne especially. It was the only decision. When F1 gets underway hopefully later this year races are going to come along thick and fast. Traditional August break will be filled, 17/18 GP season still targeted— Martin Brundle (@MBrundleF1) March 13, 2020