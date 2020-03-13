В шесть стран из-за пандемии коронанируса COVID-19 приостановили полеты Уральские авиалинии. Временно прекращены рейсы в Италию, Францию, Германию, Испанию, Индию и Израиль. Если с европейскими странами полеты прекращены из-за эпидемиологической ситуации в этих странах, то с Израилем и Индией - из-за принятых ограничениях на въезд этими государствами.

В шесть стран из-за пандемии коронанируса COVID-19 приостановили полеты "Уральские авиалинии". Временно прекращены рейсы в Италию, Францию, Германию, Испанию, Индию и Израиль. Если с европейскими странами полеты прекращены из-за эпидемиологической ситуации в этих странах, то с Израилем и Индией — из-за принятых ограничениях на въезд этими государствами.ТАСС напоминает, что больше всего инфицированных после Китая коронавирусом сейчас в Италии и Южной Корее. С 10 марта Таиланд отменил возможность получения виз по прилету для граждан 18 стран, в том числе России, Италии, Гонконга и Южной Кореи.В российское посольство в Бангкоке уже начали поступать обращения об отказе россиянам в регистрации на следующие в Таиланд авиарейсы. Это вызвано приостановкой выдачи виз по прибытии. Ранее россияне и граждане ряда других государств имели право въезжать в Таиланд на 30 дней без визы в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об отказе от визовых формальностей. Это соглашение сохраняет свою силу, но из-за коронавируса на его выполнение наложенное временное ограничение.Посольство России запросило официальное разъяснение таиландской стороны по сложившейся ситуации.В России сейчас 34 случая коронавирусного заболевания. После выздоровления от коронавируса были выписаны семеро пациентов. Это двое граждан Китая, трое россиян, заразившихся на лайнере Diamond Princess, а также один итальянец и еще один россиянин. На сайте Минздрава появилась специальная страница, посвященная мерам по профилактике распространения коронавируса.Коронавирус зафиксирован почти в 120 странах мира, им заразились более 130 тысяч человек, почти 5 тысяч пациентов умерли.