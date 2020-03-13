Исследователи выяснили, что пациенты, у которых наблюдаются незначительные симптомы новой коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть наиболее заразными. Возможно, именно этот факт может объяснить столь быстрое распространение инфекции по всему миру.

Пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19 выделяют в воздух наибольшее количество вируса именно в начале болезни. К такому выводу пришла группа учёных из Германии.Исследователи взяли мазки из носа и горла девяти пациентов с COVID-19. Специалисты также изучили их кровь, мочу, кал и мокроту, которая накапливается в дыхательных путях во время болезни.Группа учёных тщательно изучила каждый образец на наличие РНК вирусов, чтобы определить, какое количество вирусов присутствовало в тех или иных образцах на каждой стадии заболевания.Таким образом, исследователи смогли отследить рост и снижение содержания вирусных частиц с течением времени. Стоит оговориться, что так называемая вирусная нагрузка (количество частиц вируса в единице объёма исследуемого образца) не позволяет специалистам определить, являются ли пациенты заразными, поскольку РНК вируса может присутствовать в тканях человека, но не "функционировать".Чтобы выяснить, насколько больные были заразными, исследователи выделяли образцы вируса на всех стадиях болезни и выращивали их в лаборатории.В итоге учёные смогли вырастить вирусы из образцов, взятых со слизистой горла, носа и из мокроты, собранных в начале заболевания. Однако образцы, взятые у пациентов с лёгкими формами COVID-19 после восьмого дня, не давали такого результата.Эти изменения указывают на то, что спустя восемь дней такие пациенты становились менее заразными. При этом, несмотря на улучшения, тесты на вирус давали положительный результат.Всё это резко отличает новую коронавирусную инфекцию COVID-19 от тяжёлого острого респираторного синдрома, или ТОРС, возбудителем которого является другой коронавирус.У пациентов с ТОРС распространение вируса (viral shedding) достигает своего пика спустя семь-десять дней после начала заболевания, когда инфекция распространилась из верхних дыхательных путей в глубокие ткани лёгких.У семи пациентов с COVID-19 пиковые концентрации вируса были достигнуты до пятого дня и были более чем в 1000 раз выше, чем у пациентов с ТОРС.У двух других исследуемых пациентов с COVID-19 "пик заразности" наблюдался чуть позже (инфекция проникла в лёгкие и вызвала первые признаки пневмонии). В этих более тяжёлых случаях недуга вирусное распространение достигло своего максимума примерно на 10-й или 11-й день.В лёгких же случаях вирусное распространение неуклонно снижалось после пятого дня, а к десятому дню пациенты, по словам учёных, уже не были столь опасны для окружающих.Такое открытие, считают учёные, может помочь объяснить ряд сообщений из Китая. Согласно последним, вирус может сохраняться в организме в течение по крайней мере двух недель после исчезновения симптомов COVID-19.Отметим, что результаты данной научной работы пока являются предварительными, так как исследование только вынесено на суд других учёных в виде препринта статьи на сайте medRxiv. Тем не менее новые данные могут помочь объяснить столь быстрое распространение вируса: многие люди могут быть наиболее заразными именно в тот период, когда у них наблюдаются лишь незначительные симптомы заболевания.Добавим, что ранее учёные определили инкубационный период коронавирусной инфекцией COVID-19.Кроме того, "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, почему карантинные меры не всегда останавливают эпидемии. Писали мы и о том, как изготовить дезинфицирующее средство для защиты от патогена самостоятельно.