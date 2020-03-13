Ситуация на Украине в связи с коронавирусом COVID-2019 будет очень тяжелая. Такое мнение выразил киевский журналист Андрей Пальчевский в прямом эфире программы 60 минут. Он подчеркнул, что украинцам не помешает любая помощь и сочувствие.

Ситуация на Украине в связи с коронавирусом COVID-2019 будет очень тяжелая. Такое мнение выразил киевский журналист Андрей Пальчевский в прямом эфире программы "60 минут". Он подчеркнул, что украинцам не помешает "любая помощь и сочувствие".По мнению Пальчевского, ключ успеха в борьбе с новым типом вируса лежит в общегосударственной дисциплине. "Строгие меры — самоизоляция, отсутствие ненужных поездок, минимизация движения общественного транспорта", — сказал журналист. "А самое главное большое количество тестов для определения заболевания", — подчеркнул он.По его словам, наступило время меньше говорить о политике. Пальчевский считает, что России и Украине необходимо принять соломоново решение: по инициативе любой из двух стран создать комиссию, чтобы решить гуманитарную проблему на территории Донбасса."Если будут протянуты телефонные трубки друг к другу с конкретным предложением по спасению людей ДНР и ЛНР, то это будет лучшее, что мы можем сделать. Большая беда объединяет даже старых соседей, который ворчат друг на друга", — отметил он.Также Пальчевский добавил, что в Киеве наконец-то появились экспресс-тесты для выявления коронавируса. При это журналист напомнил, что на Украине до сих пор сохраняется "дефицит медицинских масок".Тем временем в киевский аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Милана, где количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, возросло до 1016. Очевидец и пассажир этого рейса блогер Антон Гура подробно описал ситуацию, которая происходила на борту. По словам киевлянина, всех иностранцев "запихивали" в самолет, чтобы они быстрее покинули Италию."У нас половина иностранцев, египтян, которые больны. Все они принимали "Терафлю" и просили дать им еще, потому что им было плохо. Они все погасили себе температуру", – отметил он.Очевидец добавил, что три скорых помощи вызвали после того, когда на борту началась паника. Но в больницу увезли только троих иностранцев, всех остальных отпустили.На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. В Житомирской области от нового типа вируса COVID-2019 скончалась 71-летняя женщина, которая накануне приехала из Польши.