Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс Евровидение, оставил позади всех соперников. Этот клип оказался самым популярным среди работ участников конкурса.

Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников. Этот клип оказался самым популярным среди работ участников конкурса.Видео было опубликовано на YouTube-канале "Евровидения" 12 марта и к вечеру 13 марта набрало 5 миллионов просмотров.За ним по количеству просмотров (чуть более 1 миллиона) следует ролик украинской группы Go-A. Третье место (969 тысяч просмотров) заняло видео британского артиста Джеймса Ньюмана. Следом идет болгарская певица Виктория с 966 тысячами просмотров.Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в 2019 году.