Число банкротств в Германии увеличится в этом году впервые после финансового кризиса 2009 года, заявил глава ассоциации управляющих по делам о несостоятельности страны, предупредив, что государственная помощь не поможет защитить все компании, передает Reuters.

Число банкротств в Германии увеличится в этом году впервые после финансового кризиса 2009 года, заявил глава ассоциации управляющих по делам о несостоятельности страны, предупредив, что государственная помощь не поможет защитить все компании, передает Reuters.Крупнейшая экономика Европы переживает сложный период, поскольку пандемия коронавируса распространяется по всему миру, разрывая цепочки поставок и приводя к сокращению спроса на экспортируемые товары."Впервые с 2009 года будет наблюдаться рост неплатежеспособности, и это будет явный рост, — сказал Кристоф Ниринг. — Я ожидаю процентного увеличения двузначными темпами".Неплатежеспособность в Германии упала на 2,9% в 2019 году, самого низкого уровня с 1999 года.Ниринг сказал, что влияние будет ощущаться далеко за пределами непосредственно затронутых отраслей, таких как туризм, и затронет прежде всего компании, которые уже пострадали от волатильности на рынках и вспышки коронавируса."Это в основном затронет компании, которые уже ослабли, — сказал Ниринг. — Лучшие программы государственной помощи не смогут спасти все компании".Но он сказал, что план правительства по упрощению сокращения рабочего времени сотрудников был правильным, добавив, что этот подход уже доказал свою эффективность в период финансового кризиса 2007–2009 годов.