Ранее он занимался круизами

У комитета по туризму Владимирской области появился временно исполняющий обязанности председателя комитета. О назначении Алексея Цыганова должны объявить на следующей неделе.Ранее Алексей Цыганов занимал руководящие должности в известных круизных компаниях и был председателем редакционной коллегии в компании «Brand.travel», а также был помощником председателя комитета по международным делам в Совете Федерации РФ.Ранее должность председателя комитета по туризму занимал Игорь Каверзин, покинувший свой пост 17 февраля по окончанию контракта.