Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Эфиопии.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Эфиопии.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство Reuters, ссылаясь на заявление сотрудника государственного института по здравоохранению.В свою очередь, мэр столицы Эфиопии Аддис-Абебы пояснил, что инфицированный является гражданином Японии. Он также призвал горожан избегать личных контактов и рукопожатий.О состоянии заболевшего не сообщается.Впервые вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала заболевание пандемией. Случаи инфицирования отмечены более чем в 110 странах. Всего в мире, коронавирусом заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тысяч умерли, около 70 тысяч выздоровели.