В краснодарском управлении Роспотребнадзора открыли горячую линию по COVID-19. По телефону 8(861)255-11-72 можно получить консультации специалистов по любым вопросам, касающимся заболевания, передает ГТРК Кубань. Ситуация стабильная и под контролем. Единственный заболевший проходит лечение в стационаре. За всеми, кто с ним контактировал, наблюдают специалисты.

В краснодарском управлении Роспотребнадзора открыли горячую линию по COVID-19. По телефону 8(861)255-11-72 можно получить консультации специалистов по любым вопросам, касающимся заболевания, передает ГТРК "Кубань". Специалисты ведомства отмечают, что на текущий момент угрозы распространения коронавируса на Кубани нет.В Краснодаре сегодня состоялась пресс-конференция в связи с первым случаем заражения в регионе данной инфекцией. Специалисты сообщили о том, что заболевший - мужчина старше 60 лет. На момент обращения к медикам у жителя Приморско-Ахтарского района была нормальная температура, однако он чувствовал недомогание. Круг контактов заболевшего (до пяти человек) был установлен сразу. На данный момент кубанец госпитализирован и проходит лечение. За всеми установленными лицами также наблюдают специалисты.Напомним, что 5 марта мужчина прилетел из Вероны. После прибытия его самочувствие ухудшилось и он был немедленно помещен в инфекционную больницу Краснодара. Житель Краснодарского края стал анализы на коронавирус, которые дали положительный результат.