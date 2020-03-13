На Украине зафиксирован первый случай смерти в результате коронавируса. Как сообщили в министерстве здравоохранения страны, жертвой болезни стала 71-летняя жительница Житомирской области. Тем временем в Киеве заявили о запрете въезда для иностранцев.

На Украине зафиксирован первый случай смерти в результате коронавируса. Как сообщили в министерстве здравоохранения страны, жертвой болезни стала жительница Житомирской области.По данным украинского министерства здравоохранения, женщину госпитализировали 12 марта. Ей был 71 год.В данный момент под наблюдением врачей находятся родственники погибшей, а также лица, с которыми она контактировала.в Киеве тем временем сообщили о закрытии въезда на Украину для иностранных граждан."Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан", – цитирует ТАСС секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Запрет на въезд будет действовать две недели. Он не будет распространяться на граждан Украины, желающих вернуться из-за рубежа на родину.Вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса COVID-19 в конце прошлого года зафиксировали в китайском городе Ухань. Вскоре вирус распространился за пределы КНР. На данный момент число заболевших в мире приблизилось к 133 тысячам человек. В России зафиксировано 45 случаев заболевания.