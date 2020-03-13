Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы отменена. Она должна была пройти с 20 по 24 апреля 2020 года в Страсбурге. Но вмешался коронавирус COVID-19.

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы отменена. Она должна была пройти с 20 по 24 апреля 2020 года в Страсбурге. Но вмешался коронавирус COVID-19."Меры безопасности прежде всего", — подчеркнул председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщая новость об отмене сессии.В Москве необходимость принятия профилактических мер для предотвращения дальнейшего распространения вируса считают закономерным, сообщает ТАСС. Тем более, что Всемирная организация здравоохранения признала распространение вируса пандемии, а ее эпицентром – Европу.О вспышке коронавируса ВОЗ в декабре 2019 года уведомил Пекин. Для борьбы с инфекцией на карантин был отправлен 12-миллионный Ухань. Сейчас в Ухане за сутки фиксируется всего 5 новых случаев заражения.Но инфекция распространилась по 120 странам. Заразились более 138 тысяч человек, более пяти тысяч пациентов стали жертвами нового заболевания. В России зарегистрировано 45 случаев заражения. Днем ранее из было 28. Хорошая новость — из больниц выписаны семеро пациентов, они излечились от инфекции. Для профилактики коронавируса медики рекомендуют мыть руки и протирать спиртом гаджеты.