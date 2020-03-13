13.03.2020

2020-03-13 19:50:03

Космонавт Алексей Овчинин стал магистром Владимирского филиала РАНХиГС

Вернуться из космоса и получить диплом. Космонавт Алексей Овчинин завершил обучение во Владимирском филиале РАНХиГС. Вместе с ним дипломы магистров получили более 400 выпускников Академии.

Герои России, космонавты, депутаты Госдумы. И в то же время - студенты. Дипломы магистров во Владимирском филиале РАНХиГС получают те, кто уже состоялся в жизни и хочет сделать новый шаг по карьерной лестнице, говорит директор филиала Вячеслав Картухин.

Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Заксобрания: «У нас уже 14 выпускников Героев России, летчиков-космонавтов, испытателей, более 70 человек это сотрудники центров подготовки космонавтов. Как раз на их примере можно сказать, что это люди очень целеустремленные, очень трудолюбивые, усердные, в учебе, в работе».

Среди выпускников 2020 года - космонавт Алексей Овчинин. До этого он получил образование в военном вузе, но возникла необходимость новых знаний: выходить в космос всю жизнь не позволит даже самое крепкое здоровье. А во Владимире РАНХиГС закончили его старшие товарищи и коллеги.

Алексей Овечкин, космонавт-испытатель, выпускник Владимирского филиала РАНХиГС: «Время учебы у меня растянулось, в связи с тем, что когда я поступил на факультет государственного и муниципального управления, я был на подготовке к космическому полету, я слетал в космос, прилетел, потом продолжил опять обучение. В прошлом году перед очередным полетом я защитился, улетел в космос, а теперь, через год, получаю диплом».

Какая помощь нужна людям, будущие управленцы узнают еще во время учебы. РАНХиГС сотрудничает с Ассоциацией родителей детей-инвалидов "Свет". Важный проект - учебная квартира в Суздале, это не только необходимые бытовые умения и социализация, но и возможность пожить вдали от родителей.

Любовь Кац, председатель Совета АРДИ «Свет»: «Многие ребята прошли сначала учебное двухдневное проживание, потом учились жить самостоятельно в учебной квартире в городе Владимире, в нашей учебной квартире, и вот теперь они попробовали себя в самостоятельной жизни в другом городе».

Поддержка нужна и на юридическом уровне, уверен декан факультета управления Владимирского филиала РАНХиГС Сергей Цветков. Многие ребята, которые только начинают жить отдельно, попадают к мошенникам. И если научиться готовить и прибирать можно в учебной квартире, то профессиональные навыки таким людям даются с трудом. Для этого академия предлагает помощь студентов-юристов.

Сергей Цветков, декан факультета управления Владимирского филиала РАНХиГС: «Обществу тоже будет лучше. Потому что, появляясь рядом с ними, ребята начинают ценить то, что им дала природа в том варианте, как есть. Не ссылаться на какие-то не те костюмы, автомобили, и думать как им тяжело и сложно, а когда они видят кому и как на самом деле тяжело, и кто какие усилия прилагает, чтобы быть успешным в жизни».

Чтобы быть достойным выпускником, недостаточно красного диплома и глубоких знаний. Постоянная помощь людям и умение откликнуться - главные качества магистра. С этих слов начинаются лекции во Владимирском филиале президентской академии.

Ольга Павловская, Александр Чунаев, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»