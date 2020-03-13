Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационной диверсией фейковые сообщения о поправке в Конституцию, в которой якобы может быть прописано перераспределение доходов от ресурсов. Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны обратить на это внимание и противодействовать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационной диверсией фейковые сообщения о поправке в Конституцию, в которой якобы может быть прописано перераспределение доходов от ресурсов.Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны обратить на это внимание и противодействовать.Кроме того, как сообщает "Интерфакс", перед проведением общенародного голосования будет рассмотрена ситуация с коронавирусом. В зависимости от ее развития будет принято решение. "До 22 апреля еще много времени", — заметил Песков, добавив, что "ситуация подвижна".Также он сообщил, что в Кремле следили за голосованием по поправке в Конституцию в регионах, президент направит запрос в Конституционный суд достаточно оперативно. "Это тема номер один для российской повестки дня. Этим объясняется интерес, который региональные законодатели проявили в отношении поправок", — сказал Песков.