Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции — Broadcom — отказался от прогнозов финансовых показателей на текущий год из-за неопределенности, вызванной распространением коронавируса.Broadcom, поставляющий продукцию для Apple Inc. и другим крупным компаниям, сообщает, что чистая прибыль в I квартале 2020 финансового года, который завершился для компании 2 февраля, сократилась на 18,3% и составила $385 миллионов, или 74 цента в расчете на акцию.Скорректированная прибыль Broadcom упала с $5,55 до $5,25 на акцию. Выручка увеличилась на 1,2% и достигла $5,858 миллиарда. Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, по прибыли составил $1,42 на акцию, по скорректированной прибыли - $5,33 на акцию, по выручке - около $6 млрд.Главный исполнительный директор Хок Тан заявил, что никакого существенного влияния на бизнес COVID-19 в I квартале не оказал. Однако топ-менеджер констатировал временное отсутствие видимости ясных перспектив на глобальных рынках, а неопределенность в отношении спроса усиливается.Продажи в текущем периоде составят $5,7 миллиарда плюс-минус $150 миллионов, сообщили в компании. Это оказалось ниже ожиданий Уолл-стрит. Тан во время конференц-звонка с аналитиками заявил, что квартальная цель во многом соответствует нормальным сезонным тенденциям.В то время как цепочка поставок Broadcom пока не затронута вирусом, генеральный директор сказал, что пока невозможно оценить, насколько снизится потребительский спрос на электронику.Акции Broadcom упали на 10%. За год акции чипмейкера упали на 30%, а капитализация компании сократилась на 18,4%, в то время как индекс Standard & Poor's 500 снизился на 1,8% за этот период.Broadcom является одной из крупнейших технологических компаний на сегодняшний день. Распространение коронавируса привело к закрытию заводов в Китае, сбоям в торговле и цепочках поставок, в то же время пандемия сдерживает спрос на аппаратное и программное обеспечение.Калифорнийская компания из Сан-Хосе производит чипы и для iPhone. Ранее в этом году Apple отказалась от прогноза по выручке на мартовский квартал из-за замедления производства и снижения спроса на свою продукцию после закрытия магазинов в Китае. Аналитики инвестиционного банка JPMorgan сообщают о том, что Broadcom ранее заключила с Apple контракт на поставку интегрированных контроллеров для сенсорных дисплеев в iPhone. По их словам, сделка с Apple позволит Broadcom восстановить часть потерянных позиций на рынке аналоговых интегральных схем специального назначения (ASIC).В начале года Broadcom также сообщила о новых соглашениях на поставку компонентов корпорации Apple, рассчитанных до середины 2023 года. По условиям договоренностей полупроводниковый производитель поставит микросхемы для беспроводной связи на сумму $15 млрд. Известно, что в смартфонах iPhone 11 применяются чипы Broadcom для работы в сетях Wi-Fi и Bluetooth, а также радиочастотный чип под маркой Avago, который помогает устройствам подключаться к беспроводным сетям.Broadcom, как и другие производители чипов, ранее уже страдала от торговой войны между Китаем и США. Компания была основным поставщиком компании Huawei Technologies Co, но администрация Трампа запретила американским компаниям продавать технологии китайцам. Около трети продукции Broadcom идет на устройства, которые либо покупаются в Китае, либо экспортируются из Китая по всему миру.Аналитики банка Morgan Stanley недавно понизили прогноз по акциям чипмейкеров. Прогноз по котировкам Texas Instruments сокращен со $125 до $119, Intel — с $71 до $69, Xilinx — со $120 до $116, Skyworks — со $113 до $108, Qorvo — со $120 до $115, ON Semi — с $19 до $18, NXP Semi — со $146 до $139, Maxim — с $62 до $58, Analog Devices — со $123 до $115.Аналитики полагают, что поставки чипов и материалов для их производства задержатся в I квартале, что приведет к сохранению слабости отрасли во II квартале.Инсайдеры отрасли рапортуют о низких темпах восстановления работы полупроводниковых предприятиях Китая. Кроме того, из-за вируса несколько китайских городов оказались изолированы. Участники цепочки поставок для производителей памяти говорят, что существующих запасов материалов хватит лишь до середины или конца февраля, а в дальнейшем могут начаться перебои со снабжением.Аналитики сходятся во мнении, что от пандемии коронавируса сильно пострадает целый ряд сегментов рынка электроники, в частности особенно трудно придется производителям смартфонов и дисплеев.