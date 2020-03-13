Apple проведет ежегодную конференцию WWDC в онлайне из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19

Компания Apple объявила дистанционный формат проведения ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference. Мероприятие, на которое обычно съезжаются тысячи разработчиков, аналитиков и журналистов, в этом году впервые состоится в онлайне из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.На протяжении последних лет WWDC устраивали в Сан-Хосе, штат Калифорния. В Apple пояснили, что физическое присутствие может представлять риск для здоровья участников, поэтому проведут конференцию в дистанционном формате. При этом никаких сокращений программу не коснется.WWDC 2020 запланирована на июнь. Точные даты будут уточнены позднее. По традиции, на мероприятии рассказывают о новых функциях операционных систем iOS, macOS, watchOS и tvOS, а иногда показывают и "железные" новинки.Ранее на этой неделе, предположительно, Apple отказалась от проведения пресс-конференции, на которой должен был состояться анонс смартфона iPhone 9 (SE 2). По сообщению близкого к компании источника, презентацию отложили на неопределенный срок из-за вспышки инфекции.Помимо этого, недавно Apple запретила своим сотрудникам посещать Италию и Южную Корею, а также отказалась от участия в фестивале SXSW 2020, на котором должны были представить три эксклюзивных сериала для Apple TV+.