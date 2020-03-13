Французский оборонец клуба Пари Сен-Жермен Левен Курзава остается в списке возможных приобретений лондонского Арсенала. Канониры были готовы приобрести защитника еще в минувшее трансферное окно, но зимой заполучить игрока не получилось.

Французский оборонец клуба "Пари Сен-Жермен" Левен Курзава остается в списке возможных приобретений лондонского "Арсенала". "Канониры" были готовы приобрести защитника еще в минувшее трансферное окно, но зимой заполучить игрока не получилось.Клуб английской премьер-лиги тем не менее рассчитывает летом укрепить линию обороны и Курзава остается главной трансферной целью "Арсенала", сообщает английская The Mirror. Стоимость игрока на трансферном рынке оценивается в 15-17 млн евро, однако эксперты считают, что "ПСЖ" вполне может повысить цену защитника до 20 "лимонов".