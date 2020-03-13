В Белоруссии не уменьшается число желающих подорвать ситуацию в стране изнутри. Так считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать, - сказал он и призвал милицию держать ухо востро.

В Белоруссии не уменьшается число желающих подорвать ситуацию в стране изнутри. Так считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.Для таких людей все плохо, они хотят любым способом "подковырнуть власть и разобщить общество" и сделать хуже. "Это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать", — сказал Лукашенко и призвал милицию держать ухо востро.Он уверен, что "без милиции сейчас никуда", невозможно обеспечить стабильность в стране. Поэтому участковый должен быть с людьми, а министр не оторван от общества, сообщает БелТа.В августе этого года в Белоруссии должны состояться президентские выборы. Лукашенко выразил уверенность в том, что они пройдут спокойно. Но он считает, что нужно смотреть дальше, "чтобы было стабильное общество".