Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна успешно борется с распространением коронавируса COVID-19. Мы работаем при малейшем подозрении. Если человек где-то был, мы его проверяем и все окружение, с кем он был в контакте в последнее время, — подчеркнул белорусский лидер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна успешно борется с распространением коронавируса COVID-19."Мы работаем при малейшем подозрении. Если человек где-то был, мы его проверяем и все окружение, с кем он был в контакте в последнее время", — подчеркнул белорусский лидер.Он считает, что причиной вспышки заболевания в Италии стало то, что власти там начали поздно работать. Поэтому такое большое количество смертей. Лукашенко уверен, что заразе удается противостоять, так как в Белоруссии не развалено советское здравоохранение. "Но ни в коем случае расслабляться нельзя", — предупредил он.Также Лукашенко заверил, что власти ничего не скрывают, чтобы не было паники, но предупреждают граждан — будьте аккуратными и оставайтесь дома в случае недомогания. По его словам, это главный метод борьбы с заразой.Как сообщает БелТа, Лукашенко считает, что белорусская милиция может поспособствовать борьбе с распространением коронавируса. Причем никого хватать не надо, надо просто советовать людям, особенно старикам. "Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома", — сказал Лукашенко.Белорусский лидер встретился с министром внутренних дел Юрием Караевым, чей сын учится в Китае в военном университете. По словам Караева, он вернулся из КНР как раз в тот день, когда там объявили о распространении коронавируса, и уже больше месяца находится в Белоруссии. Заболевания у него не выявлено.