Мать четверых детей обвиняется в умышленном убийстве. В отношении 30-летней жительницы Камешковского района Владимирской области возбудили уголовное дело.

Мать четверых детей обвиняется в умышленном убийстве. В отношении 30-летней жительницы Камешковского района Владимирской области возбудили уголовное дело.ЧП случилось 10 марта, когда женщина с мужем находилась в гостях. Хозяин в состоянии алкогольного опьянения начал высказать ей беспричинные претензии, обращался в грубой форме и всячески оскорблял. Конфликт продолжился на улице, когда супруги приняли решение уйти.Тогда, передает ГТРК "Владимир", женщина вернулась в дом, взяла нож и нанесла обидчику смертельное ранение.Многодетная мать, имеющая инвалидность, признала вину, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Владимирской области. Решение суда она помещена под домашний арест, а семью органы опеки взяли на контроль.