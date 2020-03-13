Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent выросла 13 марта на $1,3 до $34,52 за баррель (+3,9% против -7,2% накануне), апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали до $32,76 за баррель (+4% против -4,5% накануне).

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent выросла 13 марта на $1,3 до $34,52 за баррель (+3,9% против —7,2% накануне), апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали до $32,76 за баррель (+4% против —4,5% накануне).С начала недели мировые цены на нефть упали на 20%, это максимальный показатель с 2008 г. Цены начали падать, после того как Саудовская Аравия заявила о больших скидках в цене нефти и росте добычи в стране. Кроме того, страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи и распределении квот.Цена на Brent находится в состоянии так называемого "суперконтанго", когда ближайший фьючерс оказался на $10 дешевле, чем фьючерс на тот же месяц следующего года, отмечает Bloomberg.Между тем США в ночь на 13 марта нанесли удары по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке.В итоге фондовые индексы в Азии вновь снизились в пятницу. Японские Nikkei 225 и Topix рухнули на 6,08% и 4,98% соответственно. Эта неделя стала для японских бирж худшей с 2008 года. Topix потерял за неделю 14%. Американские фондовые индексы рухнули накануне на 10%.