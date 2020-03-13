Модернизировать систему ЖКХ в малых городах: премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству финансов и министерству строительства и ЖКХ до июля подготовить предложения для расширения программы модернизации коммунальной инфраструктуры на малые города с численностью населения до 100 тысяч человек.

Модернизировать систему ЖКХ в малых городах: премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству финансов и министерству строительства и ЖКХ до июля подготовить предложения для расширения программы модернизации коммунальной инфраструктуры на малые города с численностью населения до 100 тысяч человек.Сама программа вступит в силу в 2021 году. Премьер заявил, что причина аварий на объектах ЖКХ — это их "крайний износ", и после обновления инфраструктуры положительный экономический эффект придет и в другие области, например, строительство.В качестве пилотного проекта Минстрой предлагает обновить системы в пяти городах: это Орск, Переславль-Залесский, Козьмодемьянск, Новоалтайск и Белово. При этом срок реализации не должен превышать трех лет и срок окупаемости — не более пяти.При поддержке правительства проводится Всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В рамках конкурса определят 80 победителей. Призовой фонд в нынешнем году составил пять миллиардов рублей. А уже в следующем он будет удвоен. В этом году финал пройдет в сентябре.Премьер отметил, что интерес к этому конкурсу у граждан действительно большой. Впервые по поручению президента РФ Владимира Путина его провели в 2018 году. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов и площадей на сумму от 30 до ста миллионов рублей.Сегодня глава российского правительства побывал сразу в двух городах Золотого кольца России — в Переславле-Залесском в Ярославской области и в Костроме.