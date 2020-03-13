Глава правительства Михаил Мишустин проведет сегодня в Переславле-Залесском совещание по развитию малых городов. Сразу после прилета в город премьер встретился с депутатом Госдумы Валентиной Терешковой.

Глава правительства Михаил Мишустин проведет сегодня в Переславле-Залесском совещание по развитию малых городов. Сразу после прилета в город премьер встретился с депутатом Госдумы Валентиной Терешковой. Мишустин поздравил ее с прошедшим днем рождения и вручил первой женщине-космонавту букет цветов, передает ТАСС.Ожидается, что в рамках поездки в Переславль-Залесский глава правительства также ознакомится с проектами-победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2018 году от Ярославской области победителями конкурса стали Тутаев, Мышкин, Переславль-Залесский и Ростов, а в 2019 году — проект города Данилова.