Открывая совещание по развитию малых городов, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что региональные власти должны уделять больше внимания малым городам, а не только концентрироваться на решении проблем крупных населенных пунктов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу находится в Ярославской области с рабочей поездкой. В городе Переславль-Залесский Мишустин провел совещание по развитию малых городов.Открывая встречу, глава правительства заявил, что региональные власти должны уделять больше внимания малым городам, а не только концентрироваться на решении проблем крупных населенных пунктов, передает РИА Новости.Мишустин подчеркнул необходимость выработать новые формы решения проблем, которые подходят для каждого конкретного населенного пункта, а не являются универсальным рецептом для всех.Для этого при поддержке правительства проводится Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, на котором определяется около 80 победителей, напомнил премьер.По его словам, со следующего года призовой фонд конкурса, составляющий сейчас 5 миллиардов рублей, будет удвоен.Кроме того, Мишустин подчеркнул необходимость организации площадок для спорта и отдыха, а для известных исторических мест и центров туризма, таких как Переславль-Залесский, — еще и новых гостиниц, кемпингов, современной, комфортной инфраструктуры.Глава правительства напомнил, что повседневная жизнь людей требует самого насущного, без чего комфорт невозможен — это и новые трубы, и канализация, электросети.