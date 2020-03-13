Смертельный инцидент с трактором, который потоком воды смыло с моста в Татарстане, сняли на видео очевидцы неудачной переправы.

Смертельный инцидент с трактором, который потоком воды смыло с моста в Татарстане, сняли на видео очевидцы неудачной переправы.ЧП произошло днем 11 марта в Буинском районе республики, близ села Киять. Вышедшая из берегов Свияга подтопила два моста (по словам местных жителей, это происходит ежегодно), многие водители на свой страх и риск переправлялись на внедорожниках. Их примеру последовал и тракторист, в кабине которого находились два пассажира.На кадрах видно, что трактор добрался почти до середины затопленного моста, но тут его повело вправо. Поток воды фактически смыл железного коня — машина перемахнула через ограждение, перевернулась и затонула.Двоим мужчинам удалось выбраться из кабины, с помощью ковша оказавшегося неподалеку эскалатора их вытащили из воды. Немногим позже подняли и сам трактор, но тела третьего мужчины в кабине не обнаружили. В настоящее время он числится пропавшим без вести.