Минометное подразделение морской пехоты России готово по первому требованию обстрелять вулканы Вилючинский и Мутновский, а также сопки Бархатная и Зайкин Ключ, что на Камчатке.

Минометное подразделение морской пехоты России готово по первому требованию обстрелять вулканы Вилючинский и Мутновский, а также сопки Бархатная и Зайкин Ключ, что на Камчатке, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Цель морпехов – искусственно вызвать сход снега, поясняют военные. Недавно через регион прошел циклон, из-за которого сразу в нескольких районах полуострова сложилось лавиноопасная обстановка.Уточняется, что для борьбы с лавинами морская пехота будет использовать 120-миллиметровые минометы "Сани", которые стреляют 16-килограммовыми осколочно-фугасными боеприпасами. Дальность огня достигает 7 километров.