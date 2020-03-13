Меры по борьбе с вирусом ужесточила сегодня Франция. Там к этому часу уже почти 3 тысячи заразившихся. Число жертв превысило 60. Премьер страны запретил проведение мероприятий с участием более сотни человек. С понедельника закрываются все школы и вузы.

Меры по борьбе с вирусом ужесточила сегодня Франция. Там к этому часу уже почти 3 тысячи заразившихся. Число жертв превысило 60. Премьер страны запретил проведение мероприятий с участием более сотни человек. С понедельника закрываются все школы и вузы. Не попасть больше и в знаменитый Лувр в Париже — он останавливает работу прямо в эти минуты. Вместе с тем, назначенные на воскресенье муниципальные выборы не отменяются.Массовые и культурные мероприятия отменяют, школы, университеты закрывают. Пока до Пасхи, но могут и продлить. "Диснейленд" закроют. Развлечений и футбола тоже не будет. Чемпионат Франции приостановлен на неопределенный срок."Эта эпидемия, которая повлияла все континенты и поразила все европейские страны – самый серьезный кризис в сфере здоровья, который переживает Франция за целый век. Несмотря на все наши старания замедлить процесс, вирус продолжает распространяться и только ускоряется. Мы знали это и мы боялись этого", — заявил Эммануэль Макрон, президент Франции.Желтые жилеты, протесты против пенсионной реформы, погромы, а теперь еще и вирус. Все это бьет не только по экономике страны, разоряется бизнес. Туристический рынок просел, хотя музеи по-прежнему работают. Музей д’Орсе закрыт, не работает Лувр."Вопрос, который мы задаем себе: нужно ли нам закрывать отели? Всё очевидно. Италия закрыла свои отели, другие страны сделали то же самое. Мы понятия не имеем, что произойдет", — говорит Серж Кашан, президент группы отелей.Жизнь замедляется, но не должна остановиться, уверены власти.По крайней мере политическая. Нельзя из-за эпидемии лишать права голоса 48 миллионов избирателей, решил Макрон.В итоге, в это воскресенье должен состояться первый тур муниципальных выборов, голосование — своего рода барометр политического расклада во Франции за два года до президентских выборов.У входа на участки будут раковины, руки нужно мыть и до и после голосования или обрабатывать гелем, ширму повесят так, чтобы ее не нужно было отодвигать, ручки приносить с собой. Помещение будут чистить хлоркой."На всех избирательных участках на полу будут нарисованы метки, которые позволят голосующим находится на разумном расстоянии друг от друга", — пояснила Анн Идальго, мэр Парижа.Ученые уверены, этих мер вполне достаточно, чтобы обезопасить и тех, кто придет на участки, и тех, кто там будет работать.