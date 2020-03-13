На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий. Решение об этом принято губернатором края Вениамином Кондратьевым. Информацию о введении ограничительных мер озвучили на заседании комиссии по ЧС по недопущению распространения коронавируса.

На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий. Решение об этом принято губернатором края Вениамином Кондратьевым. Информацию о введении ограничительных мер озвучили на заседании комиссии по ЧС по недопущению распространения коронавируса.Как сообщил первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко, соответствующее распоряжение появится в ближайшее время. Мероприятия, в котором участвует большое количество людей, сейчас проводится не будут. Такой превентивной мерой власти хотят предотвратить развитие инфекции.Необходимо незамедлительно отменить все детские праздник, утренники, соревнования. Дополнительный санитарный контроль вводится во всех детских учреждения — садах и школах. Медики будут следить за состоянием детей.Как уже сообщала ГТРК "Кубань", в Краснодарском крае зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Инфекцию житель Приморско-Ахтарска привез из Вероны. Его состояние врачи оценивают как стабильное.